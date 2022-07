“ECB bekijkt renteverhoging van 0,5 procentpunt”

Met hogere rentetarieven wil de ECB de torenhoge inflatie bestrijden. In juni stegen de consumptieprijzen in de eurozone met 8,6 procent, een record. De centrale bank streeft naar een inflatie van 2 procent.

Door de rente op te krikken, wordt lenen duurder. Dat zou ertoe moeten leiden dat er minder geld in omloop komt en de economie afkoelt.

Dat het effectief tot een renteverhoging van 50 basispunten zou komen, is nog hoogst onzeker. De bronnen van Bloomberg benadrukken dat het niet duidelijk is of er voldoende steun voor is binnen de ECB. Ook het overgrote deel van de door het persbureau bevraagde economen gaat uit van een stijging met 25 basispunten.

De laatste keer dat de ECB de rente verhoogde, is al meer dan tien jaar geleden. Het belangrijkste rentetarief in de eurozone, de herfinancieringsrente, staat al sinds maart 2016 op nul. De depositorente is sinds juni 2014 al negatief: banken die geld willen parkeren bij de ECB, moeten daar nu een strafrente van 0,5 procent op betalen.