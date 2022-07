Tientallen beschermde groene zeeschildpadden gedood in Japan

Een Japanse visser heeft tussen de dertig en vijftig groene zeeschildpadden, een beschermde diersoort, neergestoken toen ze gevangen zaten in zijn netten nabij het Japanse eiland Kumejima, zowat 1.600 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Tokio. De dieren zijn afgelopen donderdag dood of stervend teruggevonden op het strand en vertoonden sporen van messteken, vooral in de nek. Dat bevestigen officiële bronnen aan het Franse persagentschap AFP.

Yuji Tabata, hoofd van de lokale vissersbond, verklaarde dinsdag aan AFP dat een visser de feiten intussen heeft bekend. Hij zou aanvankelijk schildpadden hebben vrijgelaten uit de netten, maar begon ze nadien neer te steken om ze te verzwakken en sneller los te maken. De visser, van wie de identiteit onbekend is, zou zijn acties nu betreuren. De politie heeft een onderzoek geopend. Of de man een sanctie riskeert, is niet duidelijk.

Een plaatselijke krant heeft intussen kritiek geuit op de manier waarop de schildpadden op het strand waren achtergelaten, en roept lokale verantwoordelijken op om iets te doen aan de klachten van vissers. Volgens de vissers veroorzaken de schildpadden economische schade. De populatie zeeschildpadden zou toenemen en kan in aanraking komen met boten en zich zo verwonden, aldus de vissers. Volgens Tabata zijn de vissers ook ongerust omdat de zeeschildpadden zeegras opeten, wat dient als habitat voor de vissen. Hij wijst er ten slotte op dat het incident uitzonderlijk is en vissers de gevangen schildpadden doorgaans terug vrijlaten. Toch gaan ze nadenken om gelijkaardige incidenten in de toekomst te vermijden, klinkt het.

Volgens Yoshimitsu Tsukakoshi, lid van een vereniging voor de bescherming van de zeeschildpadden in Kumejima, was het “een verschrikkelijk tafereel”. Tsukakoshi benadrukt dat zeeschildpadden zachtaardige wezens zijn en weglopen wanneer mensen te dicht komen. “Ik kan niet geloven dat zoiets zich vandaag nog kan voordoen.”