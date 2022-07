Iraanse ayatollah Khamenei waarschuwt Turkije voor offensief in Syrië

De hoogste leider van Iran, ayatollah Ali Khamenei, heeft Turkije gewaarschuwd voor een militair offensief in Syrië. “Elke aanval van Turkije in Noord-Syrië zou de terroristen in Syrië alleen maar helpen”, zei Khamenei dinsdag tijdens een ontmoeting met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan volgens de Iraanse staatstelevisie Irib. “Wij beschouwen de veiligheid in Syrië als onze eigen veiligheid en dat zou Turkije ook moeten doen.”