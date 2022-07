Drukte op de dijken, drukte op het strand en drukte in de beachclubs. Het is deze dagen ook in Knokke puffen, zweten en blazen. Petanqueclub Brunello’s gooit zelfs geen bal meer. De jeu de boule-vereniging in Knokke speelt een hele zomer lang elke dag klokvast om 14 uur. Tenzij Frank Deboosere en co grote inspanningen afraden.