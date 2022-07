Zware duinbrand in De Haan onder controle: rookpluim van kilometers ver te zien, vijf wagens uitgebrand

Er heeft dinsdagnamiddag een zware duinbrand gewoed in De Haan Vosseslag. De rookpluim was van kilometers ver te zien en vijf wagens zijn er volledig door uitgebrand. De brandweer had het vuur na enkele uren onder controle.

De brand ontstond kort voor 13 uur in een aantal hectare duinen tussen de Koninklijke Baan. De oorzaak is wellicht een auto die door de hitte vuur vatte, dat vervolgens oversloeg op andere geparkeerde wagens en naar de duinen. De brandweer kwam meteen in groten getale ter plaatse. Er worden ook twee politiehelikopters ingezet om mee te helpen blussen.

Vijf wagens zijn volledig uitgebrand door de vlammen en zes andere auto’s raakten beschadigd. Een aantal wagens werd ook preventief getakeld uit vrees voor overslaand vuur. “Enkele mensen op het strand werden door de rook bevangen en uit voorzorg weggevoerd naar het ziekenhuis, maar ze zijn in orde”, aldus Rudi Catrysse, waarnemend burgemeester in De Haan.

“Auto is verloren”

De wagen van Peter Sadlowski en zijn gezin raakte zwaar beschadigd. “We lagen pas een uurtje op het strand, toen we plots een brandgeur hadden geroken, zijn we gaan kijken. En we zagen vuur net naast onze wagen”, aldus Peter. “Hij is verloren, maar gelukkig zijn hier geen mensenlevens verloren gegaan. Dat is veel belangrijker dan metaal.” Peter blijft normaal tot zaterdag in België, maar moet nu aan een andere wagen raken. “Ik ben verzekerd, dus dat lukt wel. Maar we moeten hier nog wachten tot we een keer bij onze auto mogen.”

Onder controle

De vrees was groot dat de brand zich door de grote hitte en droogte verder zou uitbreiden, maar de brandweer heeft het vuur rond 14 uur onder controle. Er wordt wel nog nageblust, wat vermoedelijk nog een hele tijd zal duren. Vermoedelijk kan zo vermeden worden dat het vuur zich nog verder uitbreidt.

Het vuur woedde ook in de duinen tussen De Haan en Bredene, waar de schade aan het natuurgebied al zwaar zou zijn.

Geen hydranten aanwezig

“Bij aanvang was het meteen duidelijk dat het om een grote oppervlakte ging”, zegt kapitein Dries Van der Veken van de Oostendse brandweer. “Er raakten enkele voertuigen betrokken bij de brand en dat vergroot de brandlast aanzienlijk. Het grootste probleem ligt bij het feit dat er op dit deel geen hydranten aanwezig zijn. Daardoor moesten we zeven tankwagens en vier autopompen inschakelen. Die tankwagens hebben allemaal acht tot zestienduizend liter aan boord. Bij dergelijke branden is er vooral heel veel water nodig.”

Volgens de brandweerkapitein gaat het om de ergste duinbrand in de afgelopen tien jaar. “We hebben jaarlijks wel een duinbrand, maar dit was inderdaad de ergste in de laatste tien jaar”, vervolgt Van der Veken. “We hebben op een gegeven moment de focus moeten leggen op de uitbreiding van de brand en de brandende auto’s moeten laten voor wat het is. Die waren in principe al verloren op dat moment. Daarnaast hebben we er ook alles aan gedaan om de wagens die onder de voetgangersbrug geparkeerd stonden, te vrijwaren. Uiteindelijk kregen we de brand binnen een aanvaardbare tijdspanne onder controle.”

