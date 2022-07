Europese Commissie houdt rekening met totale stopzetting van Russische gasleveringen

De Europese Commissie stelt woensdag haar gasnoodplan voor en gaat daarbij uit van het worstcasescenario, namelijk dat Rusland helemaal geen gas meer levert aan Europa. Dat heeft commissaris voor Begroting Johannes Hahn nog eens gezegd tijdens een toespraak in Singapore.

Met het noodplan wil de Commissie een resem maatregelen voorstellen om de Europese economie voor te bereiden op de mogelijke beslissing van Rusland om de gaskraan naar Europa helemaal dicht te draaien. Dat kan donderdag al gebeuren, wanneer Nord Stream 1, de belangrijkste gasverbinding richting Duitsland, na een eerder gepland onderhoud opnieuw operationeel zou moeten worden.

Maar de Commissie houdt er ernstig rekening mee dat Rusland geen gas meer zal pompen door Nord Stream 1. “We werken op basis van de veronderstelling dat het (de gaspijpleiding, red.) niet opnieuw operationeel wordt. In dat geval zal een aantal bijkomende maatregelen moeten worden genomen”, liet commissaris Hahn zich ontvallen.

Noodplan

Gevraagd om de uitspraak van Hahn te duiden, zei de woordvoerder van Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, Eric Mamer, dinsdag dat bij de opstelling van het noodplan met alle mogelijke scenario’s rekening wordt gehouden. “Als we een plan opmaken om ons op de winter voor te bereiden, baseren we ons op het worstcasescenario. En dat is, zoals verschillende commissarissen eerder al hebben gezegd, een volledige onderbreking van de leveringen door Gazprom.”

Het Russische staatsbedrijf is verantwoordelijk voor de leveringen aan het buitenland en verklaarde eerder al dat het heropstarten van Nord Stream 1 van anderen afhangt. Het vroeg met name aan het Duitse Siemens om een turbine die essentieel zou zijn voor het functioneren van een van de gascompressiestations van de pijpleiding en die in Canada hersteld werd, terug te geven.

Excuus valt weg

Bij de Commissie klonk het dinsdag opnieuw dat ze de beslissing van Canada steunt om de turbine terug naar Duitsland te sturen. “Daardoor valt een van de excuses weg die Rusland gebruikt om de aanvoer van gas door Nord Stream 1 te verminderen”, zei energiewoordvoerder Tim McPhie. Hoe dan ook, herhaalde hij, hebben de Europese sancties tegen Rusland geen betrekking op goederen en technologie die gelinkt zijn aan het transport van aardgas.

De woordvoerder vanvon der Leyen vulde aan dat momenteel al twaalf Europese landen met verminderde gasleveringen vanuit Rusland te maken hebben. “Maar wat Gazprom morgen zal doen, daar hebben we alleen maar het raden naar”, zei Eric Mamer.

Als Rusland inderdaad de gaskraan helemaal dichtdraait, dreigt dat catastrofale gevolgen te hebben voor de Europese industrie. Daarom zijn de lidstaten haastig op zoek naar alternatieve aanvoerlijnen. In Duitsland heeft ‘s lands grootste aardgasimporteur Uniper al om overheidsbescherming gevraagd. Het bedrijf ontving vorige week een brief van Gazprom waarin het zegt wegens “buitengewone” omstandigheden niet meer aan zijn leveringsverplichtingen te kunnen voldoen.