Albert Heijn levert niet meer aan huis door hitte

‘Albert Heijn doet de boodschappen of ‘Albert Heijn aan huis’, zo staat er onder meer te lezen op de bestelwagens die thuis bestellingen afleveren. Maar vandaag dus niet meer. Klanten ontvingen een mail van Ahold dat er dinsdag niet meer aan huis wordt geleverd vanaf 14 uur.

“Dit geldt voor België en Nederland. We vinden het niet verantwoord om onze bezorgers met deze weersomstandigheden te laten werken. Klanten kunnen een nieuw moment kiezen om hun boodschappen te laten bezorgen. Vanaf morgen, woensdag, verloopt alles weer normaal”, zegt Selma Nederhoed.

Niet alle klanten zijn blij met de beslissing, zo blijkt uit de reacties op sociale media.

Andere koerierdiensten werken wel, al is het best mogelijk dat het pakje waarop je zit te wachten eerder vanavond zal geleverd worden in plaats van vanmiddag.