Iran en Turkije willen economische samenwerking uitbreiden

Iran en Turkije willen hun economische samenwerking verder uitbouwen. Het doel is om het jaarlijkse handelsvolume te verhogen tot 30 miljard dollar, heeft president Ebrahim Raisi dinsdag in Teheran gezegd tijdens een toespraak in aanwezigheid van zijn Turkse ambtgenoot Recep Tayyip Erdogan. Erdogan zie dat hij vooral hoopte de samenwerking in de defensie-industrie uit te breiden. Het huidige handelsvolume bedraagt 7,5 miljard dollar.