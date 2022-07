130 km per uur. Of 100 km per uur. Daar zijn ze nog niet uit. Maar de discussie voor een algemene snelheidsbeperking op Duitse autosnelwegen, waar je nu vaak zo snel mag rijden als je zelf wil, is wel begonnen. Trager rijden als strijdmiddel tegen de stijgende energieprijzen en de klimaatopwarming.