Na een reeks marathonvergaderingen is het kernkabinet van de federale regering tot een pensioenakkoord gekomen. Daarin staat onder meer dat er een nieuwe pensioenbonus komt. Ook het minimumpensioen is opgetrokken tot 1.500 euro, maar daar is wel een werkvoorwaarde aan gekoppeld. Aan de hand van enkele scenario’s lichten we toe wie waarop recht heeft.