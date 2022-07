Jordan Torunarigha blijft bij AA Gent: “De coach en Michel belden me bijna elke dag”

AA Gent zette alles op alles om Jordan Torunarigha te overtuigen. De 24-jarige centrale verdediger bewees vorig seizoen in een mum van tijd dat hij een absolute aanwinst is. De Buffalo’s waren dan ook bereid om een stevige inspanning te leveren voor de voormalige Duitse jeugdinternational, die voor 3,5 miljoen euro (+ bonussen) definitief overkomt van Hertha Berlijn en in Gent tekende tot 2025.

De voorbije weken vertoefde Jordan Torunarigha in Berlijn. In de Duitse hoofdstad startte hij ook de voorbereiding bij Hertha. “Er is daar nu een nieuwe coach (Sandro Schwarz, red.) met een eigen staf en ik wilde hen toch ook een faire kans geven. Maar op een bepaald moment vond ik het toch een betere optie voor mij om Berlijn te verlaten.”

Ondertussen toonden tal van Duitse en Engelse clubs interesse voor de naast het veld soms ietwat timide Torunarigha, die tussen de lijnen evenwel bulkt van présence en persoonlijkheid. “De doorslaggevende factor? Michel en de coach belden me bijna elke dag in Berlijn. Dat gaf me toch het gevoel dat ze me er absoluut bij wilden hebben.”

Het bestuur van AA Gent besefte maar al te goed dat Torunarigha een van de grote transferdossiers was tijdens deze mercato en ook de Gentse spelers lieten hun ploegmakker niet graag los. “De voorbije weken sprak ik nog geregeld met Tarik (Tissoudali, red.) en Nurio (Fortuna, red.). Zij vroegen ook vaak om terug te komen, maar het was uiteindelijk vooral Mike Ngadeu die de doorslag gaf.”

Geen toeval. Michael Ngadeu is een van de leiders in de Gentse kleedkamer en ontfermde zich de voorbije maanden ook over zijn jonge ploegmakker. “Tijdens ons eerste oefenkamp in Berlijn belde Mike me op en vroeg hij me om voor Gent te kiezen. En tijdens ons tweede oefenkamp in Engeland belde hij me opnieuw op. Toen besliste ik om terug te komen.” (lacht)

Toch lijken die blijken van vertrouwen en steun Torunarigha allesbehalve in slaap te wiegen. “Denk maar niet dat ik nu rustig zal achteroverleunen en wil chillen. Ik ben nog geen complete voetballer. Zo moet ik nog meer praten met mensen en open zijn. Ik wil ook meer scoren en gevaarlijk zijn op stilstaande fases. En mijn rechtervoet kan ik ook wel nog iets beter.”

Focussen op voetbal

Anderzijds verlaat de 24-jarige verdediger nu wel definitief zijn geliefde Berlijn. “Ik was zestien jaar aangesloten bij Hertha. Het was ook moeilijk om familie en vrienden achter te laten, maar dat is deel van profvoetbal”, aldus Torunarigha, die in Gent ook belangrijke stappen in zijn ontwikkeling zette naast het veld. “Tijdens mijn eerste maanden in Gent moest ik voor het eerst mijn eigen boontjes doppen. Ervoor leefde ik bij mijn ouders en zij deden alles voor me. Koken is nog wat moeilijk, maar ik kan toch al mijn eigen kleren wassen en schoonmaken.” (lacht)

Maar uiteindelijk geniet Torunarigha in de Arteveldestad toch vooral van de (relatieve) rust en anonimiteit. “Het leven in Gent beviel me ontzettend, want het is hier zo heerlijk rustig. In Berlijn zijn er zoveel restaurants en als je dan eens op stap gaat, loop je altijd wel oude bekenden tegen het lijf. Hier word ik zelden herkend of aangesproken door fans of zo. Ik kan me hier volledig focussen op voetbal.”

Vergis je evenwel niet. De Duitse krachtpatser kwam niet alleen naar Gent terug om de Graslei en Korenlei te bewonderen. “Vorig seizoen wonnen we de beker en wie weet wat er dit jaar mogelijk is. De titel? Ik kan de toekomst niet voorspellen. Play-off 1 is de eerste doelstelling en dan zien we wel wat er gebeurt.”

Als AA Gent echt aanspraak wil maken op de top 4 mag het in geen geval opnieuw zijn start missen en dat besef leeft ook bij Torunarigha. “We moeten van dag één scherp zijn en mogen geen punten laten liggen tegen ploegen die lager dan wij gerangschikt staan. Vorig seizoen overkwam ons dat toch te vaak. Je moet telkens er voor de volle 100% tegenaan gaan. Die mindset wil ik overbrengen op de groep.”

“De persoonlijkheid van de coach is trouwens enorm belangrijk. Hij speelde dan ook een grote rol in mijn beslissing om voor Gent te kiezen. Bij de laatste wedstrijd die ik vorig seizoen speelde, haalde hij me naar de kant en applaudisseerde hij samen met de fans voor me. Dat had ik nog nooit meegemaakt. Zoiets vergeet je niet. Dat was voor mij echt een emotioneel moment”, aldus gevoelsmens Torunarigha, die in de Ghelamco Arena de warme thuis gevonden heeft waar hij al enkele jaren op zoek naar was.