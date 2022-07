Hongarije wil rechtstreeks verkozen Europees Parlement afschaffen

De rechtsnationalistische meerderheid in het Hongaarse parlement wil het rechtstreeks verkozen Europees Parlement afschaffen. Boedapest wil terug naar een parlement dat is samengesteld uit afgevaardigden die door de lidstaten zijn aangeduid.

De resolutie van het parlement in Boedapest werd goedgekeurd door 130 volksvertegenwoordigers van de partij Fidesz van premier Viktor Orbàn. Vijftig parlementsleden stemden tegen.

De leden van het Europees Parlement worden sinds 1979 rechtstreeks verkozen. Voordien was het EP samengesteld uit nationale parlementsleden.

In de resolutie van het Hongaarse parlement wordt ook gevraagd om af te stappen van de ambitie om met de EU een “steeds hechter verbond” van Europese volkeren tot stand te brengen, zoals beschreven in Artikel 1 van het Europees verdrag. Het is een van de absolute pijlers van de Unie.

Met zijn ambitie om van Hongarije een “illiberale” democratie te maken, ligt Orbàn al jaren op ramkoers van de EU. De Commissie beschuldigt hem ervan de rechtsstaat en de democratie uit te hollen.

Terwijl het volgens critici nagenoeg onmogelijk is om in het systeem-Orbàn bij verkiezingen de meerderheid weg te stemmen, wil de sterke man van Hongarije de “soevereiniteit” van zijn land herstellen en zijn “christelijke en nationale waarden” verdedigen. De kosmopolitisch en technocratisch ingestelde Europese Unie brengt die waarden alleen maar in gevaar, vindt Orbàn.