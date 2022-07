Wij mochten de nieuwe Avengers Campus in Disneyland Paris al ontdekken: “Terwijl je over de sporen zoeft, knalt heroïsche muziek in je oren en komen Iron Man en Captain Marvel naast je vliegen”

Vanaf 20 juli kunnen alle bezoekers van Disneyland Paris hun favoriete Marvelhelden ontmoeten in de gloednieuwe Avengers Campus. — © © Paul Morse Photography

Morgen, 20 juli, wordt Avengers Campus, het nieuwe themagebied in Disneyland Paris, officieel geopend. Wij mochten een weekje geleden al een kijkje nemen op de exclusieve première. We vlogen er mee met Iron Man, vochten met Spider-Man tegen een leger robots en zagen vooral dat het goed was. Al heeft het geheel wel een prijskaartje.