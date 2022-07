Een stukje glas kan al natuurramp veroorzaken: code oranje voor alle natuurgebieden in Vlaanderen

Een smeulende sigaret die wordt weggegooid kan bij deze hitte en droogte al genoeg zijn om brand te veroorzaken. Daarom geldt in alle natuurgebieden in Vlaanderen nu code oranje, ofwel hoog brandrisico. Brandweerdiensten moesten dinsdag al op verschillende plaatsen uitrukken.

De brand in De Haan Vosseslag was tot nu toe de ergste. Daar vatte een auto spontaan vuur door de hitte. De vlammen sloegen over op andere wagens en zetten ook de duinen in brand. Het vuur is nu onder controle, klinkt het bij de brandweer.

(Lees verder onder de foto)

LEES OOK. Zware duinbrand in De Haan onder controle: rookpluim van kilometers ver te zien, vijf wagens uitgebrand

Dinsdagnamiddag is ook brand uitgebroken aan de Oudsberg in Opglabbeek, in de buurt van het Zavelbos. Zaterdag woedde daar ook al een brand. Een dikke hectare natuur is verwoest. Ook dat vuur is nu onder controle.

In de buurt zijn er verschillende kampeerplekken, maar de jongeren liepen geen gevaar.

Het zal niet de laatste natuurbrand geweest zijn, klinkt het bij de verschillende brandweerzones in Vlaanderen. Tot wanneer het eens flink regent, blijft het risico op berm- of bosbranden groot.

LEES OOK. Belgen proberen het beste te maken van hun vakantie, ondanks de hitte: “Het is hier verschrikkelijk” (+)

(Lees verder onder de foto)

© 112 Meldingen Limburg

“De natuur staat kurkdroog. Er is niet veel nodig nu om brand te veroorzaken. Wij hebben gisteren ook een paar bermbrandjes moeten blussen”, zegt Yasmine O. van de Antwerpse brandweer.

In alle provincies, zo klinkt het bij het Agenschap voor Natuur en Bos, geldt daarom risicocode oranje. “Dat wil zeggen ‘hoog gevaar’ op brand”, klinkt het.

“We vragen aan de mensen om voorzichtig te zijn en zeker niet te roken in onze natuur- en bosgebieden”, zegt Jeroen Denaeghel van het Agentschap Natuur en Bos. “We vragen ook om kinderen niet alleen te laten in natuurgebieden en geen afval te laten rondslingeren. Een stukje glas kan een lenseffect veroorzaken en brand doen ontstaan.”

“Natuurbeheerders en brandweer zijn zeer waakzaam. Als er een natuurbrand uitbreekt, rukt de brandweer versterkt uit. Er wordt ook onmiddellijk meer materieel en mankracht ingezet omdat we uit ervaring weten dat zo’n brand snel kan uitbreiden”, zegt Yasmine O.

Onder meer op de Kalmthoutse Heide wordt vanaf de 42 meter hoge brandtoren alles goed in de gaten gehouden. Bij de minste rook die wordt opgemerkt, wordt alarm geslagen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“We vragen een zekere algemene waakzaamheid van iedereen”, zegt Jeroen Denaeghel. “Als je een verdachte rookpluim opmerkt, vragen we om dit meteen te signaleren via het nummer 112 zodat alle bevoegde diensten verwittigd kunnen worden en zo snel mogelijk kunnen uitrukken.”

Vorig jaar in april nog werd bewezen hoe snel zo een natuurbrand kan uitbreiden. Op het natuurdomein Groot Schietveld in Brecht ging toen meer dan 570 hectare in de vlammen op. Een ramp voor de natuur, veroorzaakt door een verdwaalde kogel. Militairen hielden in de buurt schietoefeningen.