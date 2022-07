Parkland-schutter (23) bedekt zijn ogen om beelden van zijn dodelijke raid niet te moeten zien in de rechtbank

De doodstraf of zeventien maal levenslang? Terwijl de VS nog altijd aan het bekomen is van een reeks schietpartijen, onder meer in Uvalde, staat Nikolas Cruz (23) terecht voor het bloedbad dat hij op Valentijn in 2018 aanrichtte in een school in Parkland. De schutter hield zijn handen voor zijn ogen om de videobeelden die getoond werden niet te moeten zien. “Te gruwelijk”, zei hij zelf.

Het angstaanjagende geluid van geweerschoten en het gehuil en geschreeuw van in paniek vluchtende kinderen weergalmden door het Broward County Courthouse in Fort Lauderdale waar de video’s werden getoond tijdens de inleidende zitting over de schietpartij in de Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland. Nikolas Cruz, toen amper 19, richtte daar op Valentijnsdag 2018 een groot bloedbad aan. Zeventien mensen, kinderen en volwassenen, stierven. Nog eens zoveel raakten gewond.

LEES OOK. Tien jaar na Sandy Hook, maar aantal schietpartijen op school blijft toenemen: “Ze zijn een makkelijk doelwit” (+)

Doodstraf of levenslang

De rechtbank zal nu moeten beslissen op de schutter, die eerder al schuld bekend heeft, de doodstraf krijgt of levenslang wordt opgesloten zonder een kans om ooit vervroegd vrij te komen.

Zo een proces is eerder uitzonderlijk. Want de meeste schutters die scholen viseerden, werden doodgeschoten door de politie of pleegden op het einde zelfmoord zodat het niet tot een rechtszaak komt. Maar Cruz dus niet. Hij wandelde na het bloedbad rustig weg, kocht een drankje in een fastfoodrestaurant en wachtte op een bankje op de politie.

“Een koude, berekende, manipulatieve en dodelijke aanval”, zo noemde de openbaar aanklager de dodelijke raid. Ouders van slachtoffers barstten verschillende keren in tranen uit, maar wilden de moordenaar van hun kinderen absoluut zien. Ze hopen dat Cruz, hoe jong hij ook nog is, geëxecuteerd zal worden.

Zelf heeft hij zich al verontschuldigd voor wat hij heeft aangericht, en hij kon het in de rechtszaal zelf niet aan om de gruwelijke video’s te bekijken, met onder meer beelden gemaakt door kinderen, maar ook van de bewakingscamera’s.

Cruz nam tijdens de zitting notities. Maar toen de beelden met huilende kinderen getoond werden, keek hij naar de tippen van zijn schoenen en bedekte hij ogen en oren zoveel als mogelijk met zijn handen om het allemaal niet te moeten zien en horen.

“Er staat iets ergs te gebeuren”

Aan een leerling die hij in de gang passeerde, zo is te zien, zei hij: “Je kunt beter hier weggaan. Er staat iets ergs te gebeuren.” Die student vluchtte, maar vier andere jongeren die in de gang stonden, schoot hij koelbloedig dood.

Gedurende de volgende zes minuten en 22 seconden zou hij schieten op studenten en docenten die zich in hun gang of een klaslokaal bevonden. Zelfs leerlingen die zich verstopten, ontsnapten niet aan zijn moordzucht.

In de rechtszaal werd voor het eerst ook een video getoond die hij drie dagen voor de schietpartij had opgenomen en die op zijn smartphone werd gevonden. “Hallo mijn naam is Nick. Ik word de volgende schoolschutter van 2018”, zei hij. “Mijn doel is minimaal 20 mensen met een AR-15 te doden...” Het werden er uiteindelijk 17.

()