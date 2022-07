Weerman Frank Deboosere sluit zomerdagen van 50 graden niet meer uit

Het warmterecord is niet verbroken, op 25 juli 2019 was het nog 2 graden warmer in Ukkel. Maar dinsdag komt op de tweede plaats op de tabellen. Toch gelooft weerman Frank Deboosere dat die records snel kunnen sneuvelen. Volgens Deboosere kunnen we op extreem warme dagen op 50 graden landen.

Dinsdag in de late namiddag steeg de temperatuur in Ukkel nog tot 38,1 graden. 19 juli 2022 komt daarmee op de tweede plaats van warmste dagen sinds het begin van de waarnemingen in Ukkel in 1892. Met dank aan de tropische lucht die vanuit Spanje en Portugal naar ons kwam. En het blijft warm tot dinsdagavond laat.

Als je ziet wat er nu in Spanje en Portugal gebeurt, temperaturen die vlot boven de 40 graden stijgen, dan gelooft weerman Frank Deboosere dat de kans reëler wordt dat we in Europa de kaap van 50 graden zullen bereiken. Uitzonderlijk dan wel, net zoals de temperaturen nu uitzonderlijk zijn. Maar het is niet meer onmogelijk, gelooft hij. Is het niet volgend jaar, dan het jaar nadien misschien.

Wim Thiery, klimatoloog aan de VUB, ziet meer hittegolven die steeds warmer worden. Een gevolg van de opwarming van de aarde.

“Die opwarming van de aarde stopt niet, he. Ergens in Zuid-Europa verwacht ik daarom een maximumtemperatuur van 50 graden”, zegt Deboosere.

De hoogste temperatuur die ooit op ons continent werd gemeten, dateert van vorige zomer: op 11 augustus werd 48,8 graden gemeten op het Italiaanse eiland Sicilië. Het vorige record, van 48 graden, dateerde van juli 1977. Dat werd toen gemeten in de Griekse hoofdstad Athene.