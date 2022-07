Jackie Chan onder vuur voor film die opgenomen wordt in verwoeste Syrische stad

Hollywoodster Jackie Chan ligt zwaar onder vuur. Aanleiding is zijn beslissing om een film over de Chinese Communistische Partij te gaan opnemen in een verwoeste stad in Syrië. “Schandalig” en “wansmakelijk”, klinkt het.

Op dit moment vinden in de Syrische stad al-Hajar al-Aswad, goed vier kilometer onder Damascus, opnames plaats voor de film Home operation. Producent Jackie Chan en zijn crew zingen daarin de lof van de Chinese Communistische Partij (CCP), aan de hand van wat in 2015 in Jemen gebeurde tijdens de burgeroorlog daar. Toen slaagde China erin om honderden landgenoten daar veilig weg te halen. Volgens regisseur Song Yinxi ziet de kijker die gebeurtenissen door de ogen van diplomaten die lid waren van de CCP, “die hun eigen leven op het spel gezet hebben om Chinese landgenoten uit dat oorlogsgebied weg te krijgen.”

Op foto’s is te zien hoe de Chinese filmcrew en acteurs werken tussen de brokstukken van vernielde gebouwen, tussen vernielde tanks en met figuranten die vernielde kleding dragen. De Chinese ambassadeur in Syrië poseerde zelfs fier op foto’s tijdens een ceremonie om de start van de opnames te vieren.

In Syrië is de kritiek dan ook groot. De vernielingen in al-Hajar al-Aswad zijn echt, en dateren van tijdens de burgeroorlog die verschrikkelijke verwoestingen heeft veroorzaakt in het land. “Het is schandalig dat zo’n film opgenomen wordt op de brokstukken van huizen die vernield zijn door het regime van Assad, Rusland en Iran”, zegt de Syrische journalist Fared al-Mahlool in The New Arab. “Het fascistische Chinese regime is een bondgenoot van Syrië en probeert haar misdaden zo wit te wassen.” Ook Charles Lister, directeur van de Syrische tak van het Middle East Institute, is op sociale media fors. “Tienduizenden mensen zijn gestorven door het regime van Assad en ISIS in die stad. Dat uitbuiten voor geldgewond, voor een film waarin China geëerd wordt getuigt van extreem slechte staat.”

