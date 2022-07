Crewlid doodgeschoten tijdens opnames van Amerikaanse serie

Tijdens de opnames van de serie Law & order: organized crime in Brooklyn is een crewlid om het leven gekomen. Het slachtoffer werd doodgeschoten, melden de autoriteiten.

Het slachtoffer is een 31-jarige vader van drie kinderen die op de set werkte van de NBC-serie Law & order: organized crime. Hij zat rond 5.15 uur ’s ochtends op de bestuurdersstoel van een voertuig toen een andere man plots zijn deur opentrok en meerdere keren op hem schoot, aldus de politie. Toen de agenten toekwamen, lag de man bewusteloos in de wagen en had hij kogels in zijn hoofd en nek gekregen. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar werd hij dood verklaard. De schietpartij vond plaats in North Henry Street in Brooklyn, New York, een residentiële buurt, waar een deel van de opnames plaatsvonden.

“We zijn diep bedroefd en geschokt dat een van onze crewleden het slachtoffer is geworden van een misdaad”, reageert NBC bij Deadline. “We werken mee met de ordehandhavers tijdens hun onderzoek.” De schutter sloeg op de vlucht en kon nog niet opgepakt worden, klinkt het in Amerikaanse media

Getuigen zeggen bij The New York Post dat er volgens hen geen woordenwisseling of ruzie aan het incident vooraf ging. “Het was rustig, heel vroeg ’s ochtends”, zei een collega van de man. “De schutter is weggelopen. Ik heb geen idee waarom iemand dit zou doen.”