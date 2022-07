Deense chef-kok die is uitgeroepen tot beste van de wereld leerde de stiel in Vlaanderen: “Ik wist onmiddellijk dat Rasmus Kofoed een topper zou worden”

De Deen Rasmus Kofoed (47) mag zich sinds maandagavond de beste chef ter wereld noemen. Zijn driesterrenrestaurant Geranium in Kopenhagen is nummer één op de lijst met vijftig beste restaurants. Zijn carrière startte hij hier in Vlaanderen, 23 jaar geleden. Hij leerde de stiel bij toenmalig sterrenchef Roger Souvereyns. Al was dat wel een beetje per abuis.