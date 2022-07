Officieel: Bayern München rondt komst van miljoenentransfer Matthijs de Ligt af

“Ik ben erg blij om speler van deze geweldige club te worden. FC Bayern is de meest succesvolle club in Duitsland, een van de meest succesvolle clubs in Europa en in de wereld”, reageert De Ligt op de website van Bayern München. “Vanaf het begin voelde ik de oprechte waardering van de sportieve leiding, de coach en ook het bestuur, en dat heeft me overtuigd. Bovendien is Bayern een uitstekend geleide club met fantastische doelstellingen. Ik ben erg blij dat ik nu deel zal uitmaken van de geschiedenis van FC Bayern.”

Drie jaar geleden verliet De Ligt Ajax voor Juventus, dat toen 75 miljoen euro neertelde. Voor Juve, waarmee hij in 2020 de Serie A en in 2021 de Coppa Italia won, speelde de Nederlander in totaal 117 wedstrijden. Bayern zocht naar een centrale verdediger nadat de Duitse international Niklas Süle transfervrij vertrok naar Borussia Dortmund.

De Ligt treft bij Bayern München twee oude bekenden. Noussair Mazraoui en Ryan Gravenberch verlieten Ajax aan het einde van het vorige seizoen voor de kampioen van Duitsland.

