De Lijn legt al het tramverkeer in Antwerpen stil door de hitte: “Te onveilig”

Vervoersmaatschappij De Lijn legt het volledige tramverkeer in Antwerpen stil. Door de hitte is het volgens De Lijn te onveilig geworden om de trams nog te laten rijden.

Verschillende trams kregen doorheen de dag namelijk al problemen met hun stroomafnemer, waardoor de bovenleiding op verschillende plaatsen beschadigd raakte. De Lijn raadt reizigers aan updates te volgen op hun website of op de app. De bussen blijven voorlopig wel gewoon rijden.

Eerder besliste De Lijn al om enkele ritten die uitgevoerd werden door de oudere PCC-trams te schrappen omdat daar de temperatuur zeer hoog kon oplopen. Ook de Albatros- en Hermelijntrams blijken echter niet bestand tegen de loden hitte van vandaag.

Maandag braken door de hitte ook twee stroomafnemers af bij trams op de Grotesteenweg in Berchem. Een van de trams kwam toen dwars over de rijbaan tot stilstand, waardoor de weg stadinwaarts een tijdlang versperd was.

De kapotte stroomafnemer. — © BFM

jtp