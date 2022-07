Forse kritiek op prins Harry na toespraak voor Verenigde Naties: “God mag weten waarom ze hem hebben uitgenodigd”

Naar aanleiding van Nelson Mandela Day trokken prins Harry en Meghan Markle, de hertog en hertogin van Sussex, maandag naar New York. Ze woonden een bijzondere bijeenkomst van de Verenigde Naties bij en Harry nam zelfs plaats achter het spreekgestoelte om zelf een toespraak te geven. Die speech ging alle richtingen uit, van de oorlog in Oekraïne over abortus naar armoede in Afrika en de band tussen zijn moeder Diana en Nelson Mandela. “Het is een pijnlijk jaar in een pijnlijke eeuw”, besloot hij.

Maar die speech van Harry is niet bij iedereen in de smaak gevallen. Zo was er forse kritiek van Nigel Farage, gewezen Europarlementslid en Brits politicus. “Wat ben ik blij dat prins Harry over armoede in Afrika sprak. Een man die in heel zijn leven nog nooit een dag heeft hoeven werken, die een privéjet heeft en die een miljoenendeal met Netflix heeft gesloten. En nu heeft hij het over armoede in Afrika, is het niet geweldig”, zei hij bij GB News. “God mag weten waarom ze hem hebben uitgenodigd. Hij heeft gesproken, hoor. Hij sprak zich uit over de abortuswetgeving en een aanval op de democratie. Maar ik denk dat hij en zijn vrouw hiermee doelen op iedere kandidaat die zij niet steunen of aardig vinden...”

Ellende

Farage stond niet alleen met zijn kritiek. Ook Aspasia Karras, columnist van Sunday Times, schrijft de keuze voor Harry niet echt te begrijpen. “Net als Mandela heeft hij veel meegemaakt. Zoals hij bij Oprah heeft verteld, hebben zijn familie en de Britse pers het hem en zijn lieve vrouw Meghan vreselijk moeilijk gemaakt”, klinkt het erg sarcastisch. “Het enige wat ze wilden was de rol van vertegenwoordiger. En een gelikte vorm van management naar het oh zo nette paleis brengen. En wat krijgen ze als lieftallige vertegenwoordigers van B-sterren terug voor hun pogingen tot wereldvrede? Ellende. Ze konden niet anders dan vertrekken, het was gewoon te veel om mee om te gaan.”

“Harry leeft bovendien ook in ballingschap”, trekt Karras haar spottende vergelijking verder. “Net als Madiba (de bijnaam van Nelson Mandela, nvdr). Nee, sorry, hij heeft 27 jaar vastgezeten op Robbeneiland. Maar dat is gewoon hetzelfde. Soort van dan. Harry zit gevangen in zijn vergulde plezierpaleis in Montecito met een schema om podcasts op te nemen en een documentaireteam dat hem volgt. Dus ja, ik denk dat Harry de perfecte keuze was, gezien de VN zo’n effectieve organisatie voor wereldvrede is. Ik ben erg blij dat hij deze wereldwijde schijnwerper kan grijpen op zo’n belangrijke dag, wanneer we de offers herdenken die Mandela voor ons allemaal en onze rechten heeft gebracht. Maar vooral voor Harry’s recht op een eigen beveiligingsteam. Dat zal ze leren.”

“Dom”

Het hardst was Piers Morgan, columnist van The sun. Ook hij vindt dat Harry en Mandela helemaal niet met elkaar te vergelijken zijn. “Mandela was intelligent, moedig, toegewijd aan familie en land, bescheiden, principieel en inspirerend. Harry is zo dom als een steen, adembenemend arrogant en hypocriet, hij liet zijn land en familie in de steek en inspireert niemand. Hij zou een principe nog niet begrijpen als je hem ermee om de oren sloeg.”