Tot 40.000 mensen op strand in Blankenberge, waar man bewusteloos uit het water werd gehaald en tientallen mensen flauw vielen: “Vaak door de hitte én alcoholgebruik”

De massa die op het strand in Blankenberge vertoefde, was lang niet meer gezien. Al van ’s ochtends vroeg kwamen mensen in colonne uit het station van Blankenberge en de parkings gelopen. “Er zaten 35.000 à 40.000 mensen op het strand”, vertelt hoofdredder Tom. “Dat is enorm veel, en het grootste aantal tot nu toe deze zomer.” De strandredders wisten dus wat gedaan: op een bepaald moment zaten er voor de hoofdpost ongeveer tweeduizend mensen in de zee. En dan nemen de redders alle calamiteiten op het strand er nog bij. “Daar kruipt enorm veel mankracht en energie in. We telden dertig verloren gelopen kinderen, waarvan enkelen uren bij ons bleven zitten. Er werd blijkbaar niet gezocht naar hen. Ongelofelijk”, zegt Cocle.

Niet ontaard

Nog eens 35 mensen vielen flauw of raakten zelfs eventjes bewusteloos. “Door de hitte, vaak gepaard met het nodige alcoholgebruik”, zegt Cocle. “Maar we moeten die mensen natuurlijk wel de eerste zorgen toedienen, terwijl we een massa in de zee in de gaten moeten houden.” Er moest zelfs een reddingsactie uitgevoerd worden: een epilepsiepatiënt uit het Brusselse kreeg een aanval toen hij ging zwemmen. “Die man ging kopje onder: gelukkig hadden onze redders dat in de gaten, een pluim voor hen. Anders kon die man het mogelijk niet meer navertellen.” De ambulance en de mug kwamen ter plaatse. “Uiteindelijk raakte die persoon uit zichzelf weer bij bewustzijn. En hij weigerde om mee te gaan met de hulpdiensten.” Op het strand waren er ten slotte ook nog enkele kleine opstootjes. “Maar we hebben door de aanwezigheid van de politie kort op de bal kunnen spelen. Het is geen enkele keer ontaard”, klinkt het nog.

Nog een jammerlijke voetnoot: de waterlijn werd achtergelaten als een vuilnisbelt, en dat is ondertussen traditie na een drukke zomerdag. “Omdat het water opkomt, nemen mensen hun spullen en gaan ze verder van het water liggen. Maar hun vuilnis nemen ze niet mee”, zucht Cocle. “Neen, het leverde geen fraai beeld op. Het is vooral jammer voor de bezoekers en inwoners die wél respect tonen voor de zee en het strand.”