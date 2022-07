Fiscaal voordeel voor particulieren met ‘lichte vracht’ onder vuur: “Geef notaris met pick-uptruck geen belastingkorting”

Schaf het huidige fiscaal voordeel voor zware pick-uptrucks af wanneer bijvoorbeeld een notaris of kapper die aanschaft, eist Bond Beter Leefmilieu (BBL).

Zogenaamde pick-ups zijn tegenwoordig erg populair. Mede doordat je ze –mits enkele aanpassingen aan het voertuig – zonder veel problemen kan inschrijven als ‘lichte vracht’. Via dat statuut betaal je als eigenaar fors minder belastingen.

Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) kondigde eerder aan daar komaf mee te maken. Bedoeling is dat voor particulieren straks het fiscale voordeel voor een ‘lichte vracht’ verdwijnt. Maar voor ondernemingen blijft die praktijk wél van kracht.

En dat stoot de Bond Beter Leefmilieu (BBL) tegen de borst. Die vindt het logisch dat een landbouwer of boomchirurg voordeliger een pick-up als lichte vracht kan aanschaffen. “Die hebben misschien zo’n truck nodig. Maar een notaris, of de kapper om de hoek hebben zo’n mobiel toch niet nodig voor hun job”, aldus de milieubeweging. Terwijl ook bij die laatste beroepsgroepen zo’n pick-up erg populair is.

“Streng gelimiteerde beroepenlijst”

De BBL pleit daarom voor het opstellen van een “streng gelimiteerde beroepenlijst”. Enkel bedrijven met als hoofdactiviteit een beroep op de lijst genieten dan nog het fiscale voordeel.

Waarom BBL via zo’n maatregel minder pick-uptrucks wil zien rijden? Pick-ups vervuilen twee keer zoveel als gewone auto’s, aldus de BBL. “Ze zijn ook 2,5 keer dodelijker bij ongevallen, waardoor we ze best zoveel mogelijk uit de stadskernen houden.”

Bevoegd financiënminister Diependaele is echter weinig geneigd om de BBL-suggestie te volgen: “Zo’n onderscheid op basis van beroep is juridisch erg moeilijk te onderbouwen. Het opstellen van zo’n lijst zou bovendien tot erg veel discussie leiden.” (wer)