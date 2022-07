Gesmolten landingsbanen en dikke rookwolken op de Franse stranden: ook de rest van Europa had last van de hitte

Niet alleen in ons land was het puffen, ook de rest van Europa kreunde onder een loden hitten. Zelfs in Groot-Brittannië, waar ze normaal meer regen dan zon zien, was het snikheet en werd zelfs de noodtoestand afgekondigd.

Groot-Brittannië

De regering had voor dinsdag een ’nationale noodsituatie’ uitgeroepen. “Vooral de Victoriaanse infrastructuur heeft het zwaar. Bruggen over de Theems zijn ingepakt met hittewerend materiaal”, zo luidde het.

Het vliegveld Luton Airport heeft alle vluchten moeten staken. De landingsbaan was er aan een smelten op een bepaalde plaats. Ook de militaire basis van Briz Norton meldde dat zijn landingsbaan gedeeltelijk gesmolten is.

Het treinverkeer, waaronder een belangrijke lijn van Londen naar het noordoosten van het land, werd gedeeltelijk stilgelegd omdat een aantal sporen vervormd waren door de extreme hitte.

Een brand in Wennington. — © AP

Enorme branden teisterden Londen dinsdagmiddag. In het dorpje Wennington, ten oosten van de Britse hoofdstad, zijn meerdere huizen in rook opgegaan. De brand is ontstaan doordat het droge gras vuur vatte.

Burgemeester Sadiq Khan van Londen had het over een ‘kritieke situatie’ en riep mensen op niet te barbecueën op het gras of balkon en om voorzichtig te zijn met het weggooien van sigaretten.

Ook werd opgeroepen om niet te zwemmen in rivieren of plassen. Er zijn vandaag zeker twee jongeren verdronken.

Duitsland

Ook Duitsland pufte onder de hitte. Er werd 40 graden gemeten. Michaela Kaniber, de verantwoordelijke minister in Beieren, deed een dringend beroep op alle boswandelaars om voorzichtig te zijn omdat gevreesd werd voor bosbranden. Die kwamen er ook, maar gelukkig bleef de schade beperkt.

In natuurpark Sachsischen Schweiz ging wel 2500 vierkante meter bos in vlammen op. Verschillende wildkampeerders werden beboet omdat ze met hun kampeervuurtjes brand kunnen veroorzaken.

Frankrijk

Frankrijk vecht nog altijd tegen twee enorme bosbranden in de zuidwestelijke provincie de Gironde. Er is al 19.000 hectare bos in vlammen opgegaan. De rook en de geur van de branden hebben nu ook Bordeaux bereikt.

De vlammenzee was vannacht vooral actief in Lla Testa-de-Buch, bekend van het Duin van Pyla, het hoogste duin van Europa.

Ook elders in Frankrijk slaat het vuur toe.

Op veel stranden konden toeristen niet genieten omdat de rook te storend was.

Nederland

Ook in Nederland bereikte het kwik vlotjes de 38 graden. Daar kreeg het treinverkeer last van de hitte. Dinsdagavond nog stonden verschillende treinen stil, onder meer internationale treinen tussen Rotterdam en ons land.

Spanje

© AFP

Spanje kampte vandaag nog steeds met meer dan dertig bosbranden, waarbij vooral grote branden in Castilla y Leon en Galicië zorgen baren. Het ergste van de hittegolf lijkt achter de rug, de temperaturen zakken weer wat, maar de natuurbranden hebben 30.000 hectare bos in de as gelegd. Aan de Costa’s was het vandaag nog altijd veertig graden. In het binnenland zakten de temperaturen tot 30 à 35 graden.

In de provincie Zamora is in een uitgebrand gebied het lichaam van een 69-jarige schaapherder aangetroffen nabij Escober de Tábara. Een dag eerder was in hetzelfde gebied een 62-jarige brandweerman om het leven gekomen.

In Spanje zijn twee dodelijke slachtoffers gevonden — © AP

Portugal

In buurland Portugal lopen vijftig gemeenten, vooral in het centrale en noordelijke deel van het land, ’maximaal risico’ om door een bosbrand getroffen te worden, zo stelt het weerbureau IPMA.

Dinsdag waren nog duizend brandweermannen ingezet om vijf grote branden, waarvan de grootste woedt bij Murca, te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. De grote hitte lijkt intussen een beetje voorbij.