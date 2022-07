Bedrijven niet voorbereid op droogte: als er beperkingen komen door de hitte, komt een kwart in de problemen

Het is droog in Vlaanderen en daar komt niet onmiddellijk verandering in als we de weerkaarten mogen geloven. Unizo ging daarom na wat de impact zou kunnen zijn, mocht de overheid maatregelen nemen om het watergebruik in te ­perken. Enkel bedrijven waar water een rol speelt, werden bevraagd. Daaruit blijkt dat ruim een kwart aangeeft dat ze in de problemen zouden komen als er straks beperkingen komen op het gebruik van leidingwater. Daarboven heeft 71 procent van de bedrijven geen noodplan klaar omdat ze niet geloven dat het nodig is. 16 procent heeft geen plan B, hoewel dat wel nuttig zou zijn voor het bedrijf. Een minderheid (8 procent) heeft wel een waterplan in de vorm van deels of geheel overschakelen op alternatieve waterbronnen, en 6 procent kan preventieve maatregelen nemen.

De werkgeversorganisatie vraagt dan ook om bedrijven die water nodig hebben, vrij te stellen van eventuele beperkende maatregelen. Unizo pleit er verder ook voor om wateraudits aan te moedigen en te ondersteunen zodat ze meer toegankelijk worden voor bedrijven.(nba)