“Ook wie in een rolstoel zit, mag sexy zijn”: Zoe Bizoe danst stomende tango met Michael (33) die auto-ongeluk had

Het was zonder twijfel het meest bijzondere moment van de show. Eén van de zeven dansers en danseressen die uitgenodigd waren door artieste Zoe Bizoe op haar burlesque avond op de Gentse Feesten, was Michael Ghysels, een danser die sinds een ongeval in een rolstoel zit. Samen dansten ze een stomende tango. “Want iedereen heeft het recht om sexy, aantrekkelijk en gepassioneerd te zijn”, legt ze uit. Het leverde haar een staande ovatie op.