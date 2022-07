ONZE PROGNOSE. Union (6de): “Bij Union hopen ze op een nieuw koningskoppel: Vanzeir-Ayensa”

De stages zitten erop, de spelers halen stilaan hun beste vorm en de dagen tot de competitiestart minderen. Nieuwsblad Sport ging ten rade bij haar voetbalredacteurs en kwam terug met de finale rangschikking van het seizoen 2022-2023. Of toch hoe wij die voorspellen. Vandaag het nummer 6: Union. “Casper Nielsen was van onschatbare waarde in de omschakeling.”

Grootste aanwinst

Op basis van de voorbereidingswedstrijden komen we hiervoor uit bij Dennis Eckert Ayensa. De 25-jarige Duitser heeft de ondankbare taak om topschutter Deniz Undav te doen vergeten, maar in de oefenwedstrijden toonde de van Ingolstadt overgekomen spits toch al flarden van zijn klasse. Zijn heerlijke assist op Nieuwkoop tegen Feyenoord bewijst dat hij zeker een meerwaarde kan bieden voor Union. Maar of hij net als Undav 25 competitiegoals zal maken? Die kans lijkt bijzonder klein. Al hopen ze bij Union wel dat het duo Vanzeir-Ayensa een nieuw koningskoppel wordt.

Dennis Eckert Ayensa. — © BELGA

Grootste verlies

Een heel lastige keuze: zowel het vertrek van Deniz Undav als Casper Nielsen kan niet onderschat worden. Die eerste was vorig seizoen goed voor 25 goals en 10 assist in de Pro League, terwijl Nielsen (voornamelijk) als verdedigende middenvelder vorig seizoen nog zeven keer scoorde en zes assists gaf. Maar bij Nielsen draait het niet alleen om de statistieken: de Deen, die zijn krabbel zette onder een contract bij Club Brugge, was van onschatbare waarde in de omschakeling en zijn strijdlust was indrukwekkend. Hem vervangen wordt een enorm lastige opdracht voor de Brusselaars.

Deniz Undav. — © BELGA

Waarom de zesde plaats?

Union heeft ingeboet aan kwaliteit: Undav, Nielsen en Mitoma hadden elk een belangrijke functie binnen de ploeg, die nu deels heropgebouwd moet worden. En dat kan niet gebeuren door Felice Mazzu, die naar Anderlecht trok. Met Karel Geraerts werd een onervaren coach aangesteld als vervanger, maar de Limburger bleef alvast ongeslagen in de voorbereidingsperiode. De draws tegen Brighton en Sporting CP en de 0-4 overwinning tegen Feyenoord doen alvast vermoeden dat ze er ook dit jaar wel zin in hebben bij Union. En laat dat nu net de belangrijkste drijfveer zijn van de Brusselaars. Een mirakeljaar zoals vorig seizoen, waarin Union op een haar na de titel miste, zien we dit seizoen echter niet meteen gebeuren. Al voorspellen we wel dat Union niet volledig zal wegzakken: de grote leegloop blijft vooralsnog uit, en met spelers als Sykes, Ayensa en Adingra werd ook nog wat kwaliteit binnengebracht. Het valt af te wachten hoe Union presteert in het seizoen van de bevestiging: een plekje in de Europe play-offs lijkt alvast een realistische doelstelling voor de mannen uit Sint-Gillis.

De reactie: “Ik ga niet mee in het verhaal van de prognoses”

Union-coach Karel Geraerts staat voor zijn eerste seizoen als hoofdcoach. De 40-jarige ex-Rode Duivel reageert op onze voorspelling: “Ik ga heel eerlijk zijn: ik zie heel wat passeren en we worden overal op verschillende plaatsen gezet. Maar als we kijken naar vorig seizoen: toen werden we door niemand op plaats twee gezet. Ik ga niet echt mee in het verhaal van die prognoses, want mijn visie is nog steeds om elke wedstrijd te proberen winnen. Natuurlijk weet ik dat dat niet zal gebeuren, maar we gaan wel elke wedstrijd met die ingesteldheid aanvatten. Ik heb eerlijk gezegd geen flauw idee of ik zou kunnen leven met een zesde plaats.”