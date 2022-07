Zware brand treft Brugs rusthuis: alle bewoners geëvacueerd en medisch rampenplan afgekondigd

In het woonzorgcentrum Residentie Ter Walle langs de Blankenbergse Steenweg in Brugge is dinsdagavond een zware brand uitgebroken. Alle 21 bewoners werden geëvacueerd en het medisch rampenplan werd afgekondigd.

Het vuur ontstond even voor 21 uur op de bovenste verdiepingen van het kasteeltje met 25 assistentieflats. De hulpdiensten kwamen massaal ter plekke om de 21 bewoners te evacueren. “Eén bewoner werd naar het ziekenhuis afgevoerd met tekenen van CO-vergiftiging”, verduidelijkt korpschef Dirk Van Nuffel van de Brugse politie. “Ook een van onze agenten moest even zuurstof krijgen. Eén van de bewoners moest een tijdlang samen met een brandweerman op een balkon wachten omdat hij te weinig mobiel was. Maar intussen is ook die persoon geëvacueerd.”

De geëvacueerde bewoners zaten eerst eventjes buiten op een stoel om te bekomen. Het Rode Kruis, brandweer en politie gaven hen de nodige zorgen en voorzagen hen van water.

© Arne Franck

Naar aanleiding van de brand werd het medisch rampenplan opgestart. De bewoners van de assistentiewoningen worden overgebracht naar een opvangcentrum in de buurt, waar psychosociale hulpverleners hen opvangen. “Samen met de hulpverleners nemen we zelf contact op met de families van de bewoners. We zorgen ervoor dat iedere bewoner terechtkan bij familie, in een andere zorginstelling in de omgeving of in een ziekenhuis in de regio”, zegt waarnemend burgemeester Minou Esquenet.

Bewoner Monique Proot (85) werd door haar dochter Martine Pollefliet opgehaald. “Ik was televisie aan het kijken en hoorde een luid alarm”, getuigt Monique. “Ik dacht eerst aan een autoalarm tot er een mevrouw op mijn deur kwam kloppen en riep dat er brand was. Ik ben naar buiten gekomen en zag de vlammen uit het dak slaan. Ik ben toen naar buiten gegaan en heb mij op het trottoir gezet. De brandweer is gekomen. Maar het is allemaal goed afgelopen. Mijn kat is gelukkig ook ongedeerd. Ik heb ze voortdurend vast moeten houden. Het diertje was doodsbang.”

Rond 22.15 uur had de brandweer de brand onder controle. Over de precieze oorzaak van de brand is op dit moment nog niets geweten. Voorlopig blijft een deel van de Blankenbergse Steenweg afgesloten voor alle verkeer.

© Arne Franck

© Arne Franck

© Arne Franck

© Arne Franck

© Arne Franck

© Arne Franck

© Arne Franck

© Arne Franck

© Arne Franck