Eindelijk is de pensioenhervorming er, maar veel animo zal je bij de meeste regeringspartijen niet vinden. Enkel PS was in haar nopjes, de rest was “ontgoocheld”, “beperkt tevreden” of had het over “een eerste stap”. Zelfs premier Alexander De Croo (Open VLD) stak niet onder stoelen of banken dat het meer mocht zijn. “Maar dit was het hoogst haalbare.”