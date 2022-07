Britse leger test ‘Star Wars’-wapen om drones en raketten uit de lucht te schieten

Het Britse leger test een nieuw wapen uit waarmee het vanop 10 kilometer afstand drones en raketten uit de lucht kan schieten. Het HEL-wapensysteem, dat zo weggeplukt lijkt te zijn uit een Star Wars-film, werkt niet met kogels of raketten maar vuurt een straffe laserstraal op vijandige doelen af zodat die in de lucht exploderen.

Het Britse leger krijgt in het voorjaar van 2023 een HEL-wapensysteem voor een proefperiode van zes maanden. Maar nu al zeggen militaire experts, dat dit het wapen van de toekomst is. Het zal in staat zijn om onbemande raketten en vijandige drones te vernietigen. Die door ze te bestoken met zware munitie, maar door er zeer gericht een laserstraal van 150 kilowatt op los te laten.

Het systeem zal een infraroodsensor gebruiken om vijandelijke drones of onbemande vliegtuigjes die raketten vervoeren te detecteren tot op 10 kilometer afstand.

Zodra een dreiging is gedetecteerd, kan een laseroperator de straal op het doelwit afvuren en deze binnen twee tot twaalf seconden uitschakelen. Zonder luide knal, gewoon door er een straffe laserstraal op te richten.

Missen is bijna onmogelijk aangezien het toestel vanop de rond wordt bestuurd en de operator kan zien of de straal doel raakt of niet.

© Shutterstock

Experts hebben eerder voorspeld dat hoogenergetische lasers in de toekomst wel 30 procent van de infrastructuur van een luchtverdediging kunnen uitmaken.

Het Britse leger is al langer aan het moderniseren en dus past dit nieuwe toestel perfect in dat plaatje.

Defensie voorziet 6,6 miljard pond voor onderzoek en ontwikkeling van hoogtechnologische wapens, zoals hypersonische raketten en laserwapens.

Het nieuwe laserwapen zal overigens niet enkel drones uit de lucht kunnen halen, ook onbemande vliegtuigjes die steeds vaker worden ingezet aan het front in Oekraïne om bommen te droppen, zullen niet meer veilig zijn.

Over het prijskaartje dat aan het nieuwe ‘Star Wars’-wapen hangt, heeft Defensie nog niet gecommuniceerd. Defensie werkt voor dit project samen met privépartner Reatheon UK, een bedrijf dat gespecialiseerd is onder meer ruimtevaarttechnologie en militaire technologieën en ook al materiaal leverde aan het Amerikaanse leger.