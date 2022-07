Recordpot van 230 miljoen is gevallen bij Euromillions, Belg zat er nét naast

230 miljoen euro is de maximale jackpot bij Euromillions, hoger kan die nooit zijn. Nadat er vorige vrijdag geen winnaar uit de bus kwam, was dat recordbedrag bij de trekking op dinsdag opnieuw de inzet. Deze keer is er wel één winnaar uit de bus gekomen die de vijf getallen en de twee sterren juist had. Hij of zij kan dus met 230 miljoen euro naar huis.

De winnaar is geen Belg. Het gaat om een Britse speler, meer details zijn niet bekend. Wel is er bij deze trekking een Belgische winnaar die vijf getallen en één ster correct had. Net als vier andere Europeanen mag hij of zij daarom 4,4 miljoen euro gaan ophalen.

De winnende getallen waren 6, 23, 27, 40, 41 en de sterren 2 en 12. Bij de volgende trekking, komende vrijdag, begint de jackpot weer bij 17 miljoen.

