Van abdij naar abdij, van kasteel naar kasteel, zelfs van het ene naar het andere verkooppunt van hoeve-ijs. Deze zomer begeven we ons op fietstochten met een thema. Vandaag verkennen we in het Oost-Vlaamse Scheldeland de linker- en de rechteroever van de rivier. Oversteken doen we met een van de oudste veren van het land.