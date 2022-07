Netflix verliest minder abonnees dan verwacht

Streamingdienst Netflix heeft in het tweede trimester ongeveer één miljoen abonnees verloren. Omdat dit minder is dan de voorspelde twee miljoen ging het aandeel omhoog.

Bijna zes procent steeg het aandeel van Netflix op de Amerikaanse beurs. Het bedrijf had nochtans net slecht nieuws gemeld. Voor het tweede kwartaal op rij heeft het abonnees verloren. Deze keer ging het om zo’n 1 miljoen betalende klanten. Daarmee was de afname minder groot dan het Amerikaanse bedrijf vreesde. In april maakte de onderneming al bekend dat het in het eerste kwartaal van dit jaar voor het eerst sinds 2011 minder gebruikers had. Voor het tweede kwartaal gaf Netflix toen aan op een verlies van nog eens 2 miljoen abonnees te rekenen.

Wereldwijd telt Netflix momenteel 220,7 miljoen abonnees. Het bedrijf denkt dat de bodem voorlopig is bereikt. In de zomerperiode verwacht de streamingdienst er juist weer 1 miljoen abonnees bij te krijgen.

De afname van het aantal abonnees is volgens kenners deels te wijten aan de prijsverhogingen van het platform. Sommige mensen zouden hun Netflix-abonnement daardoor te duur vinden. Daarbij kampt Netflix met stevige concurrentie. Webwinkelconcern Amazon en entertainmentreus Walt Disney timmeren al een tijd aan de weg met hun eigen streamingdiensten.

Door nieuwe seizoenen te maken van populaire series hoopt Netflix mensen te verleiden om toch langer klant te blijven of om weer terug te komen naar het platform. Dat de afname van het aantal abonnees afgelopen kwartaal beperkt bleef, zou dan ook vooral te danken zijn aan het nieuwe seizoen van Stranger Things, dat veel mensen graag wilden zien.

Bovendien lukt het Netflix ook nog steeds om te groeien in Azië en het Pacifisch gebied. Daarmee compenseerde de onderneming de afgelopen maanden voor een deel de vertrokken klanten in Europa en de Verenigde Staten.

