Schietpartij Greenwood: Amerikaanse wapenlobby looft man die schutter doodschoot

Een 20-jarige man opende zondagavond het vuur in een winkelcentrum in de Amerikaanse plaats Greenwood. Hij doodde drie mensen en twee anderen raakten gewond. Een gewapende voorbijganger schoot de dader dood.

De NRA prees maandag het “heldhaftige” optreden van de voorbijganger, een 22-jarige die volgens de politie een legaal wapen bij had. De wapenlobby, erg machtig in de VS, benadrukt dat het bewapenen van burgers goed is voor de openbare veiligheid. “De enige manier om een slechte, gewapende persoon te doen stoppen, is door een goede persoon te bewapenen”, luidt het.

Ook de politie loofde zondag al de voorbijganger. “Er zouden veel meer mensen gestorven zijn als deze gewapende en verantwoordelijke burger niet snel had gereageerd”, aldus de chef van de politie van Greenwood. Hij had het over een “goede samaritaan” en “held”.

In de Verenigde Staten zijn zowat 400 miljoen vuurwapens in omloop, op een bevolking van 330 miljoen. Volgens het Gun Violence Archive zijn dit jaar al meer dan 11.000 mensen gedood door vuurwapens in de VS. Als ook de zelfmoorden meegeteld worden, zijn er sinds begin dit jaar al ruim 24.000 mensen omgekomen door vuurwapens. Daarnaast raakten al meer dan 21.000 mensen gewond.