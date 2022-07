Club Brugge hoopt op linksbuiten van Norwich City, Jack Hendry denkt intussen aan vertrek (naar Burnley van Kompany?)

Club Brugge blijft op zoek naar een spits, maar hoopt intussen ook nog een deal te bekomen met een linksbuiten: Christos Tzolis (20) van Norwich City.

Eind mei al meldden we dat Club opnieuw achter Tzolis zat. Het was in januari 2021 dat het de Griek een eerste keer probeerde weg te halen, toen nog bij PAOK­, maar de sportieve cel bleef hem nadien volgen en besloot deze zomer een nieuwe poging te doen. Waarom ook niet? Bij Norwich City kwam hij vorig seizoen amper aan spelen toe en dus zocht zowel de Engelse club als Tzolis een oplossing. Tzolis beschouwt Club alleszins als een prima optie. En gisteren ontbrak hij op de oefenmatch van Norwich, waarna zijn coach liet weten dat de kans groot is dat hij op huurbasis vertrekt. Bestemming Jan Breydel?

© ISOPIX

Exit Hendry?

Uitgaand is het afwachten wat er met Jack Hendry (27) gebeurt. Ook al zat het eraan te komen, de Schot was erg ontgoocheld toen bleek dat hij tegen Gent niet speelde en zelfs de ruime selectie niet haalde. Als deze situatie de komende weken aanhoudt, stuurt hij sowieso aan op een vertrek, zeker omdat hij ook de laatste maanden van vorig seizoen al op de bank zat. Er zijn al wat clubs die op de loer liggen, zoals het Burnley van Vincent Kompany.