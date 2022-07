Anderlecht leent Fabio Silva (20) van Wolverhampton nadat het ook al Sebastiano Esposito (20) in bruikleen heeft genomen van Inter. Om te scoren blijft paars-wit dus net als de voorbije seizoenen rekenen op jonge, gehuurde topspitsen. Die goalgetters moeten dan best wel meteen renderen en voor Benito Raman is dat toch even slikken.