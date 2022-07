Commissie gaat bestorming Capitool langer onderzoeken dan gepland

De commissie was van plan in september een volledig onderzoeksrapport te presenteren. Inmiddels is het de bedoeling om die maand een interim-rapport te publiceren en later een volledig rapport. Thompson gaf geen verwachte einddatum voor de commissie. Gevraagd of de commissie in december nog actief zou kunnen zijn, antwoordde Thompson dat “we zo zorgvuldig mogelijk willen zijn”.

Volgens Thompson moet de commissie nog veel nieuwe informatie onderzoeken, zoals de e-mails en sms-berichten van de veiligheidsdienst Secret Service op 5 en 6 januari 2021. Die berichten worden naar verwachting dinsdag aan de commissie bezorgd.

Donderdag staat opnieuw een hoorzitting van de commissie gepland. Die wordt primetime op de Amerikaanse tv-zenders uitgezonden.