Oekraïne richt commissie op om toe te zien op gebruik westerse wapens

Oekraïens president Volodimir Zelenski. — © via REUTERS

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft dinsdagavond in zijn dagelijkse tv-boodschap de oprichting aangekondigd van een parlementaire commissie die moet toezien op de inzet van westerse wapens in het conflict met Rusland.

Zelenski benadrukte dat er geen grond is voor beschuldigingen van misbruik van westerse wapens. “Onze partners zijn volledig geïnformeerd over hoe we de geleverde wapens gebruiken. Maar om alle verzinsels van Russische propagandisten te elimineren, zal dit parlementaire controleorgaan van kracht worden”, aldus de Oekraïense president.

LEES OOK. De keerzijde van de massale wapenleveringen aan Oekraïne (+)

In zijn toespraak meldde Zelenski ook bijkomende personeelswissels. Zo heeft hij naar eigen zeggen een adjunct-topman van de Oekraïense veiligheidsdienst ontslagen, en vijf nieuwe regionale leiders van de dienst aangeduid. Daarnaast werd onder meer een nieuwe minister van Sociaal Beleid aangesteld.

LEES OOK. Zelenski schuift twee topfiguren opzij, onder wie jeugdvriend: “Hij wil geen teamleden die zich te veel profileren” (+)

Daarnaast klaagde de Oekraïense president in zijn tv-boodschap nieuwe Russische aanvallen op burgerdoelwitten aan. Zo zou een dorp in de regio Odesa getroffen zijn door zeven zware raketten, waarbij zes inwoners gewond raakten. “Wat voorwatje moet je wel niet zijn om bevelen uit te voeren voor dergelijke raketaanvallen op vreedzame dorpen en steden? Zelfs vissen en rapana in de Zwarte Zee hebben meer waardigheid dan de officieren van de Russische vloot.”

Ook andere steden in meerdere regio’s werden volgens Zelenski getroffen, waarbij “veel slachtoffers” vielen. De president herhaalde dat Rusland een “terroristische staat” is.