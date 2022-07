Rechtszaak tegen Steve Bannon begonnen wegens minachting parlement

In de openingsverklaring zei openbaar aanklager Amanda Vaughn dat Bannon “had besloten dat de wet voor hem niet gold” toen hij een dagvaarding negeerde van de parlementaire commissie die onderzoek doet naar de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021.

Bannon weigerde tot nu toe om te getuigen en documenten te bezorgen. Hij riep het recht in van presidenten om bepaalde documenten en gesprekken vertrouwelijk te houden, het zogeheten “executive privilege”. De parlementscommissie en de openbare aanklagers zijn van mening dat die claim van vertrouwelijkheid niet opweegt tegen een parlementaire dagvaarding, en hebben Bannon daarvoor voor de rechter gedaagd.

Een tiental dagen geleden liet hij via zijn advocaat weten dat hij toch bereid is om te getuigen voor de parlementscommissie.

De commissie, die bestaat uit zeven Democraten en twee Republikeinen, onderzoekt al maanden wat de rol en de verantwoordelijkheid van Donald Trump is met betrekking tot de aanval van zijn aanhangers op het Amerikaanse Congres. Bij de bestorming van het Capitool stierven vier mensen. De commissie zei eerder Bannon als een belangrijke getuige te zien, onder meer omdat hij waarschuwde dat op 6 januari de “hel gaat losbreken”.

LEES OOK. “Wees erbij, het wordt wild!”: met die tweet mobiliseerde Trump extremisten voor bestorming Capitool, volgens commissie

Volgens zijn advocaat was de reden dat de commissie Bannon voor de rechter daagde politiek. “Politiek dringt elke beslissing die ze maken binnen”, zei Evan Corcoran dinsdag in de rechtbank. Bannon zou de dagvaarding niet genegeerd hebben, er zouden onderhandelingen aan de gang geweest zijn over de deadlines. Corcoran argumenteerde dat het bewijs het “kristalhelder” zou maken dat er geen specifieke datum was waarop verwacht werd dat Bannon moest getuigen of documenten vrijgeven, en riep de juryleden op om tijdens het proces bij elke verklaring en elk bewijsstuk voorzichtig te luisteren of het beïnvloed is door politiek.

Volgens de eerste getuige die voor de regering kwam spreken in de rechtbank, Kristin Amerling, miste Bannon wel degelijk zijn deadlines, die er waren omdat de commissie onder tijdsdruk staat bij het onderzoeken van de bestorming van het Capitool.