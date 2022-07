Eerst onweer met mogelijk veel regen op komst, maar daarna stijgen de temperaturen weer stevig

Na twee snikhete dagen daalt het kwik woensdag naar gewone, zomerse maxima. Het wordt vaak zwaarbewolkt, met eerst wat regen en later kans op enkele onweersbuien. Dat is een gevolg van een zogeheten ‘hoogtetrog’ die vanuit Bretagne naar onze streken trekt: een langgerekt gebied van lage druk in de hogere regionen van onze atmosfeer die gepaard gaat met onstabiele lucht, vergelijkbaar met een koudere luchtbel op grote hoogte, als een uitlekkende waterdruppel aan een kraan.

Die veroorzaakt dan weer een zogeheten ‘thermische vore’, een fenomeen dat ontstaat als op hete dagen warme lucht uit verschillende richtingen aan de grond bij elkaar komt, en daar in een soort vaargeul belandt. Het teveel aan warme lucht stijgt, en als die lucht vochtig genoeg is, ontstaan onweerswolken.

Resultaat: regenbuien en onweer

De dag start bijgevolg op vele plaatsen zwaarbewolkt, daarna gaat het een tijdje licht regenen, plaatselijk wat intenser met kans op onweer. Na wat rustiger weer rond de middag, komt er in de loop van de namiddag en vooral tegen de avond een nog actievere regenzone aan, waarbij ook onweer zit. Het wordt minder warm met nog maxima tussen 23 graden aan zee, en 29 graden in de Kempen.

© KMI

Nicolas Roose van Noodweer Benelux verwacht hetzelfde weerbeeld. “Vannacht zal er weinig tot geen onweer zijn, maar woensdagochtend kan het hier en daar wel gebeuren”, zegt Roose. “Rond de middag wordt het tijdelijk rustiger en zullen de temperaturen stijgen tot tussen de 25 en 30 graden.” Na die warmte zal er wel heviger onweer komen. “In de late namiddag verwachten we wel onweersbuien, vooral in het noorden en noordoosten van België. Er is dan kans op hevige windstoten en ook wel op lokaal heel veel regen op korte tijd. Dat gaat mogelijk problemen veroorzaken, want de droge grond zal al dat water mogelijk niet kunnen verwerken.”

Code geel, noodnummer geactiveerd

Het KMI kondigde dinsdag ook code geel af in het hele land voor onweer. Het nummer 1722 voor niet-dringende interventies door de brandweer werd dan ook geactiveerd. Let op: het noodnummer 112 is enkel bedoeld voor mogelijk levensbedreigende situaties. De gemakkelijkste manier om een niet-dringende brandweerinterventie te vragen, is via het digitale loket 1722.be, bellen naar 1722 kan ook.

© KMI

Later

Donderdag wordt het wisselend tot soms zwaarbewolkt met enkele lokale buien. In de loop van de namiddag en ‘s avonds worden de opklaringen breder. De maxima liggen tussen 21 graden aan zee, en plaatselijk 25 of 26 graden in het binnenland.

Vrijdag wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Het blijft droog, maar ’s avonds vergroot de kans op enkele buien, mogelijk met onweer vanaf de Franse grens. Maxima van 21 graden aan zee, rond 23 graden in het centrum, tot 27 graden in Belgisch Lotharingen.

Zaterdag wordt het, na het eventuele ochtendgrijs, zonnig met soms wat wolken. De temperaturen veranderen weinig, met nog steeds maxima tussen 21 en 27 graden.

Zondag blijft het zonnig. Het wordt warmer met maxima van 25 tot 30 graden. Aan de kust is het in de namiddag koeler door een noordwestelijke zeebries.

Maandag lijkt het droog te blijven tot de avond. Het wordt vaak zonnig en mogelijk ook zeer warm, met maxima rond of lokaal hoger dan 30 graden.

Dinsdag draait de wind mogelijk naar het westen tot het zuidwesten zodat het koeler wordt. Het KMI verwacht dan mogelijk wat regen of enkele buitjes.

© KMI

bekijk ook

ZO ZIT DAT. Wat is een warmte onweer?