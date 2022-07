Aantal lage-emissiezones in Europa afgelopen drie jaar met 40 procent gestegen

Het aantal lage-emissiezones (LEZ’s) in Europa is de afgelopen drie jaar met veertig procent gestegen. Dat meldt European Clean Cities Campaign, een coalitie van ngo’s die als doelstelling heeft om tegen 2030 een emissievrije mobiliteit te bekomen in de grote Europese steden.

Waren er in 2019 nog 228 LEZ’s, dan is dat cijfer in 2022 gestegen tot 320. Die trend zal zich de komende jaren nog verder doorzetten, want in 2025 zullen er in Europa 507 LEZ’s zijn, een stijging van 58 procent ten opzichte van dit jaar.

Daarnaast heeft de European Clean Cities Campaign ook een lijst opgesteld van het aantal steden dat al plannen heeft voor een volledige uitfasering van fossiele brandstoffen. Dat zijn er momenteel 35, waaronder Brussel. De lage-emissiezones in Antwerpen en Gent hebben zo’n datum nog niet in het vooruitzicht gesteld.

Luchtverontreiniging is jaarlijks verantwoordelijk voor 300.000 vroegtijdige overlijdens in de Europese Unie. Door hun grotere bevolkingsdichtheid hebben vooral steden af te rekenen met de problematiek.