Reizigers die urenlang vastzitten in snikhete Thalys getuigen over hallucinante taferelen: “Ik kon niet meer ademen, de ramen werden kapotgegooid”

De Thalystrein die dinsdagavond omstreeks 19 uur vanuit Parijs naar Brussel moest vertrekken, kwam al in een kleiner station in een buitenwijk van de Parijse hoofdstad tot stilstand. Het is voorlopig nog onduidelijk wat de technische storing veroorzaakte, maar voor zo’n 750 passagiers begonnen daarmee wel vijf bijzonder warme uren: in Parijs liep de temperatuur dinsdag op tot 40 graden, en door de technische storing werkte de airco aan boord van de trein niet meer en konden de deuren niet geopend worden.

“De kleren kleefden aan ons lijf, we waren kletsnat van het zweet”, vertelt Lydie Leers uit Antwerpen bij VRT NWS. “Ik kreeg geen zuurstof meer, ik kon niet meer ademen, ik dacht ‘Ik ga hier zo dadelijk neerzijgen’. In andere wagons moesten treinbegeleiders flauwgevallen mensen verzorgen, er waren toevallig ook dokters aan boord die mensen moesten helpen. Sommigen werden ook agressief: er werden ramen kapotgegooid. Uit agressiviteit, voor lucht, of om eruit te kunnen, ik weet eigenlijk niet goed waarom.”

In de trein zou de temperatuur zijn opgelopen tot maar liefst 45 graden. Mensen die op het perron stonden, gooiden uiteindelijk waterflesjes naar de passagiers in de trein.

Bevrijd

Pas vijf uur later werden de passagiers aan boord van de trein bevrijd. “Er werden ladders door de treindeuren gestoken, en daarover konden we dan uitstappen naar het perron”, aldus Leers. “Daarna zijn we met een andere trein teruggebracht naar het station Paris-Nord.”

Omdat de trein niet kon vertrekken, moesten de passagiers op zoek naar een overnachting in Parijs. Door de hoge bezettingsgraad in de hotels, dienden zowat tweehonderd onder hen de avond door te brengen op de trein. “Er was geen trein meer terug naar Brussel, dus hebben we daar in een stilstaande Thalystrein de nacht doorgebracht”, aldus Leers. “Ze hadden ons kussentjes en dekentjes en water en koekjes gebracht, maar ik heb zelf niet kunnen slapen. Zo hebben we de nacht doorgebracht.”

Ook het ochtendgloren bracht trouwens in eerste instantie geen verlossing: de technische problemen met de Thalystreinen waren woensdagochtend nog steeds niet van de baan, waardoor er nog lange tijd aanzienlijke vertragingen waren. Inmiddels zouden de bewuste passagiers wel in Brussel zijn aangekomen.

Treinverkeer in noorden van Frankrijk ontregeld na stroomuitval

Ook het treinverkeer in Rijsel was trouwens woensdagochtend gedurende ruim twee uur onderbroken door een elektriciteitspanne. Het verkeer zal nog een groot deel van de voormiddag ontregeld zijn, meldt de Franse spoorwegmaatschappij SNCF.

Door een stroompanne van verschillende uren was het verkeer van Thalys, TGV, Eurostar, en de regionale exprestreinen in de hele noordelijke regio Hauts-de-France onderbroken. De stations Lille Flandres en Lille Europe waren tijdelijk gesloten voor het publiek. Nadat een minimum aan stroom was hersteld, konden de treinen vanaf 7.45 uur weer rijden.