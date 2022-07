Belgische handelaar in luxeauto’s opgepakt in Spanje voor witwassen van miljoenen Antwerps drugsgeld

Een Belgische handelaar in luxewagens is opgepakt in de Spaanse badplaats Marbella. De verdachte zou voor miljoenen euro aan illegale opbrengsten van drugssmokkel via de Antwerpse haven hebben witgewassen. Dat meldt Europol. De man wordt gelinkt aan de drugsbende van Gianni B. uit Brecht.

De verdachte maakt volgens onze informatie deel uit van de criminele organisatie rond Gianni B. Volgens Europol werden de illegale opbrengsten van drugssmokkel via de haven van Antwerpen in België verzameld en kocht de man vervolgens in een ander Europees land luxewagens met prijskaartjes boven de 100.000 euro aan.

De Belgische hoofdverdachte werd op 23 juni gearresteerd in Marbella, hij zou de criminele operatie geleid hebben. Ook een vermoedelijke handlanger van de man werd daarbij meegenomen voor verhoor. Bij beide mannen thuis werden vier vuurwapens in beslag genomen.

De criminele groep zou drugsnetwerken voorzien hebben van witwasdiensten: het geld van de drugshandel werd eerst in België verzameld, waarna met dat geld in een ander Europees land luxevoertuigen – met een prijskaartje van meer dan 100.000 euro – werd gekocht, zodat de illegale oorsprong van het geld verhuld werd. Die auto’s werden vervolgens geëxporteerd naar andere landen waar ze eerst werden verhuurd, en daarna verkocht.

© Europol

Gekende tactiek

“Criminelen gebruiken vaak dure activa zoals auto’s, boten, luxevliegtuigen en sieraden om illegale fondsen te verhullen, en die later om te zetten in schoon geld”, aldus Europol. “Dergelijke dure aankopen geven criminelen de mogelijkheid om in één transactie aanzienlijke geldbedragen te legitimeren. Bij gebruik van contant geld als betaalmiddel komen de fondsen in het reguliere financiële systeem terecht, waardoor de oorsprong van de transactie wordt verwijderd, en de mogelijkheid om de bron te traceren wordt bemoeilijkt.”

Het onderzoek naar de organisatie – door de Belgische Federale Gerechtelijke Politie en de Spaanse Policía Nacional, in samenwerking met Europol – loopt al twee jaar, daarbij werd beslag gelegd op 2,3 miljoen euro.

Antwerps parket vraagt overlevering

Het parket in Antwerpen vraagt de overlevering van de in Spanje opgepakte verdachte, bevestigt woordvoerder Kristof Aerts. De man wordt gelinkt aan Gianni B. , die eveneens vanuit een villa in Marbella een criminele organisatie aanstuurde. Gianni B. uit Brecht zelf zit sinds de zomer van 2021 in de cel, hij blijft volhouden niets met drugs te maken te hebben.

De politie nam onder meer vier vuurwapens in beslag — © Europol