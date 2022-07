MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez vraagt “meer respect” van premier Alexander De Croo na kritiek op pensioenakkoord: “Niet vergeten dat coalitie standhoudt dankzij evenwicht tussen partijen”

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez is niet opgezet met de kritiek van premier Alexander De Croo op de partijvoorzitters van de Vivaldi-partijen die zich negatief hebben uitgesproken over het pensioenakkoord. “De premier mag één ding niet vergeten: een coalitie houdt stand dankzij het evenwicht tussen de partijen en dankzij de wil van die partijen dat hij premier wordt”, zei Bouchez dinsdag op de RTBF-radio. De MR-voorzitter vindt dat de premier “wat meer respect voor zijn partners” moet tonen.

Dat verschillende partijvoorzitters van de regeringspartijen al kritiek hadden op het pensioenakkoord nog voor de inkt van de tekst droog was, was niet naar de zin van premier Alexander De Croo. Die vond het niet gepast dat de partijvoorzitters kritiek hadden op de deal terwijl dezelfde partijen wekenlang aan de onderhandelingstafel zaten.

Maar die kritiek is bij MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez in het verkeerde keelgat geschoten. “Dreigementen en beschimpingen zijn niet de beste manier om als regeringsleider tot een consensus te komen”, stelt de MR-voorzitter. Hij vindt dat de premier “wat meer respect voor zijn partners moet tonen”. Bouchez heeft ook kritiek op de werkmethode en de organisatie van de vergaderingen, die volgens hem tot een “zeer moeilijke” sfeer in de discussies hebben geleid.

Bouchez verwacht na het akkoord over de pensioenen geen val van de regering. Volgens hem blijft de regering overeind tot aan de verkiezingen in 2024 “omdat er een verplichting is tegenover het land”.

Kernuitstap

Nu de pensioenhervorming is goedgekeurd, is het wachten op het luik rond de levensduurverlenging van de jongste kerncentrales. Maandag raakte bekend dat premier De Croo en minister van Energie Tinne Van der Straeten nog voor het zomerreces willen uitpakken met een principeakkoord met de energieproducent Engie. In december zou dan een finaal akkoord volgen.

In de onderhandelingen met Engie zou ook een gedeeltelijke nationalisering van de twee centrales op tafel liggen. De overheid zou dan als mede-eigenaar een deel van de berging van het extra nucleaire afval voor haar rekening moeten nemen. Volgens MR-voorzitter Bouchez mag die samenwerking enkel betrekking hebben op de exploitatie van de twee verlengde reactoren. “Alles wat met het verleden te maken heeft, valt onder de verantwoordelijkheid van Engie”, aldus Bouchez.