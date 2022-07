Italiaanse premier Mario Draghi dan toch bereid om aan te blijven: “Moeten pact vanaf fundamenten weer opbouwen”

De Italiaanse premier Mario Draghi heeft woensdag opgeroepen om het “vertrouwenspact” tussen de partijen in zijn coalitie opnieuw op te bouwen om zijn regering te redden. Vorige week nog diende hij zijn ontslag in, maar dat werd door de president geweigerd.

“Als we nog bij elkaar willen blijven, is de enige oplossing om dit pact vanaf de fundamenten opnieuw op te bouwen, met moed, altruïsme en geloofwaardigheid”, zei hij in de Senaat. “Dit is waar de Italianen om vragen”.

De voormalige voorzitter van de Europese Centrale Bank had eerder aangegeven te zullen opstappen als coalitiepartner Vijfsterrenbeweging niet zou instemmen met een pakket aan steunmaatregelen. Vorige week donderdag kondigde de anti-establishmentpartij aan de stemming in de Senaat te zullen boycotten, waarna Draghi de handdoek in de ring gooide.

Draghi diende zijn ontslag in bij de Italiaanse president Sergio Mattarella, maar die weigerde dat.