Hartelijke knuffel tussen Benzema en Hazard bij hereniging, zaterdag clash met Barcelona in Vegas

Real Madrid speelt de komende twee weken drie oefenduels in de Verenigde Staten. Op 23 juli staat een clash met aartsrivaal FC Barcelona op het programma in Las Vegas, gevolgd door een match tegen het Mexicaanse Club America in San Francisco. Op 30 juli eindig de Amerikaanse tour in Los Angeles met een wedstrijd tegen Juventus.

Na het afscheid van Marcelo is Benzema komend seizoen de onbetwiste aanvoerder van Real Madrid. Dinsdag arriveerde hij in Los Angeles. Onze landgenoot Eden Hazard kreeg de hartelijkste knuffel van Benzema.