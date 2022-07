Vrouw (80) overlijdt nadat ze onwel wordt achter het stuur en tegen gevel Delhaize belandt

In het Vlaams-Brabantse Beersel is woensdagochtend een bejaarde vrouw om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Dat meldt het Laatste Nieuws en het nieuws wordt bevestigd door de hulpdiensten. Volgens het parket Halle-Vilvoorde gaat het om een 80-jarige vrouw uit Drogenbos.

Het ongeval gebeurde omstreeks 9.30 uur op het parkeerterrein van een supermarkt aan de Steenweg op Ukkel. De vrouw was met haar wagen het parkeerterrein opgereden, maar verloor de controle over het stuur, botste tegen een vrachtwagen, en vervolgens tegen de gevel van het warenhuis. Bij die klap vloog haar wagen ook in brand.

De brandweer kon het vuur blussen en de vrouw uit het voertuig bevrijden. Er werd nog geprobeerd haar te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Naar alle waarschijnlijkheid is de vrouw achter het stuur van haar wagen onwel geworden, waarna ze de controle over het stuur heeft verloren. “De MUG-arts die werd opgeroepen liet weten dat het een natuurlijk overlijden betrof”, zegt Gilles Blondeau, woordvoerder van het parket Halle-Vilvoorde.