Voor Russen cruciale brug over Dnjepr-rivier beschadigd door Oekraïense raketaanval: “Als bombardement aanhoudt, kan ze instorten”

Een voor de Russen cruciale brug in de bezette stad Cherson is dinsdagnacht beschadigd geraakt bij een Oekraïense raketaanval. Dat melden de Britse inlichtingendiensten, en wordt bevestigd door pro-Russische autoriteiten in de zuid-Oekraïense stad.

Het gaat om de Antonivskyi-brug over de Dnjepr-rivier, die dwars door Cherson loopt. De brug is een belangrijke route voor Rusland, omdat het land via die brug het leger in het westelijke gedeelte van Oekraïne kan bevoorraden. Volgens de Britse inlichtingendiensten gaat het om één van de slechts twee locaties waar Russische troepen de Dnjepr kunnen oversteken richting Cherson.

Het Oekraïense leger had de afgelopen dagen al een belangrijk doelwit gemaakt van de brug in kwestie. Dinsdagnacht omstreeks 4 uur werd ze dan beschadigd door een bombardement met twaalf raketten afgevuurd door een door de VS geleverd High Mobility Artillery Rocket Systems-lanceerder.

De brug werd inmiddels afgesloten voor vrachtverkeer, wat de facto dus ook betekent dat het Russische leger via die route geen zwaar materieel naar het westen van het bezette gebied kan sturen. Persoonsverkeer mag nog wel over de brug, “maar als de bombardementen aanhouden, kan de brug echter instorten”, klinkt het bij het Russische staatspersbureau Tass. De herstellingen van de brug zouden alvast aangevat zijn.