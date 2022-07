Bestuurder (42) gaat voetgangers met gevarendriehoek te lijf in Knokke-Heist

Een discussie tussen een automobilist en enkele voetgangers dinsdagavond op de Lippenslaan in Knokke is uit de hand gelopen. De 42-jarige bestuurder ging de voetgangers te lijf met een gevarendriehoek. De politie onderzoekt wat er precies gebeurde.

De 42-jarige automobilist kon uiteindelijk overmeesterd worden door zijn tegenstanders, die hem in bedwang konden houden tot de politie ter plaatse was. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis, want hij raakte lichtgewond tijdens de schermutseling.

“Er werd een proces-verbaal van wederzijdse slagen en verwondingen opgemaakt”, zegt commissaris Philippe Vandierendonck van de politiezone van Damme/Knokke-Heist. “De gemoederen raakten letterlijk en figuurlijk wat verhit. Uit de verhoren en analyse van de camerabeelden zal moeten blijken wat er juist gebeurd is.”

Verder klinkt het bij de commissaris nog dat de politie er een drukke nacht opzitten heeft. “Er waren wat kleine vechtpartijen, maar we waren zichtbaar en goed aanwezig op het terrein. Zware incidenten deden zich niet voor.” (jve)